Primo giorno di ritiro: tutti gli occhi su Zaniolo. Berardi in pole per sostituirlo

Per un Zaniolo che sembra destinato a vestire la maglia della Juventus, la Roma deve necessariamente trovare un sostituto di livello. Nel corso dei tanti colloqui per Davide Frattesi, la Roma ha parlato col Sassuolo anche di Domenico Berardi. L'esterno 27enne ha già comunicato al Sassuolo di voler fare il grande salto dopo anni di provincia. Anche in questo caso la Roma può giocare la carta dei giovani che piacciono a Carnevali come Felix e Volpato, ma pure come Carles Perez. Un altro nome tornato di moda a Trigoria, è quello di Andre Belotti. Tiago Pinto ha avuto dei contatti con entourage del classe '93 per sondare il terreno su un suo possibile trasferimento nella Capitale a parametro zero e Mourinho apprezzerebbe il suo acquisto. Quello di Belotti potrebbe non essere l'unico incrocio tra la Roma e il Torino perché i granata, sotto forte pressione di Ivan Juric, sono tornati alla carica per cercare di portare Marash Kumbulla sotto la Mole. Il nodo da sciogliere però è la valutazione che i giallorossi fanno del ragazzo visto che appena due stagioni fa avevano versato circa 26 milioni di euro nelle casse del Verona.