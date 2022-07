Mercato Roma, Juric vuole portare Kumbulla a Torino. Sarebbe il sostituto di Bremer

Il Torino, sotto forte pressione di Ivan Juric, è tornato alla carica per cercare di portare Marash Kumbulla sotto la Mole. Come riportato da Tuttosport, il centrale albanese è da sempre un pupillo dell'allenatore croato che lo ha visto crescere a Verona prima di passare alla Roma per una cifra intorno ai 26 milioni di euro. Il nodo da sciogliere è proprio la valutazione che i giallorossi fanno del ragazzo visto l'elevata cifra versata nelle casse veronesi appena due stagioni fa. A sovvenzionare però l'affare ci sarebbe l'uscita di Bremer, conteso da Juventus e Inter. I granata vorrebbero mettere sul piato un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni.