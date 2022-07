Roma, Veretout risponde ai tifosi fuori da Trigoria: “Resti? Sì”

In questi primi giorni di ritiro avrà la possibilità di farsi vedere da Mourinho e lo Special One potrebbe cambiare idea sul calciatore

Jordan Veretout è uno dei giocatori destinati a partire ma oggi fuori da Trigoria, mentre firmava autografi ai tifosi, ha lasciato dei dubbi sul suo futuro: "Resti a Roma? Sì, sono pronto". Non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il centrocampista francese e la richiesta del club giallorosso è di quasi 20 milioni di euro. L'ex Fiorentina è sul mercato ed è tra i nomi in uscita. In questi primi giorni di ritiro avrà la possibilità di farsi vedere da Mourinho e lo Special One potrebbe cambiare idea in merito alla sua cessione.