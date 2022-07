Zaniolo firma autografi. I tifosi: “Non andare alla Juve”. Lui resta in silenzio

Nicolò Zaniolo ha lasciato poco fa il centro sportivo Fulvio Bernardini dopo il primo giorno di ritiro. Ad aspettarlo all'uscita c'erano alcuni tifosi e il 22 giallorosso si è fermato per degli autografi e dei selfie (a differenza di questa mattina). Tanti i messaggi dei tifosi giallorossi. "Nico non andare alla Juventus", "Zaniolo non fare il matto, resta qui", "Roma ti ama, qui sei un re", "Nico resta alla Roma". Zaniolo è rimasto in silenzio mentre firmava autografi è scattava selfie, poi un breve cenno al padre per ripartire. I tifosi hanno voluto mandare un ultimo disperato segnale all'uomo che poco più di un mese fa ha deciso la finale di Conference League contro il Feyenoord. e che sembra in procinto di andare alla Juve Dal canto suo, Zaniolo è rimasto impassibile, come era quasi scontato. Il classe '99 è ormai da diverse settimane al centro delle voci di mercato con la Juventus in pressing per portarlo a Torino. La richiesta della Roma è di almeno 50 milioni senza contropartite tecniche, cifra a cui il club bianconero sembrerebbe avvicinarsi sempre di più.