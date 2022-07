Dybala, l’Inter molla la Joya. Marotta: “In attacco siamo al completo”

Paulo Dybalanon sarà un giocatore dell'Inter. A riferirlo è stato direttamente l'amministratore delegato Beppe Marotta durante la prima conferenza stampa della stagione nerazzurra: "Dybala fa parte di quella serie di giocatori svincolati, ed è la prima volta che tanti di loro sono ancora liberi. È un calcio che si sta trasformando". Inizia così l'intervento dell'ex dirigente bianconero che poi prosegue: "Dybala rappresenta, rappresentava un'opportunità, ma non possiamo dimenticare che noi siamo a posto nel reparto offensivo. Abbiamo giocatori di spessore che l'allenatore dovrà gestire. Rimane il rispetto verso un giocatore a cui mi lega un particolare affetto". Con queste parole Marotta ha quindi definitivamente chiuso la porta ad un possibile arrivo della Joya argentina in nerazzurro che quindi rimarrà svincolato ancora per un po'. Sul giocatore si era fatta avanti la Roma nelle settimane passate, senza mai però tentare un vero e proprio affondo anche a causa dell'elevate commissioni richieste dall'entourage del classe '93. Chissà però che dopo l'eventuale partenza di Zaniolo, che sembra destinato a vestire la maglia bianconera, Dybala non possa fare il percorso inverso.