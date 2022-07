Roma, per il dopo Zaniolo ora Berardi è in vantaggio su Guedes

Domenico Berardi torna di moda a Trigoria. Nel corso dei tanti colloqui per Davide Frattesi (entro il week end nuovo incontro) la Roma ha parlato col Sassuolo anche dell'attaccante azzurro. A dire il vero le prime manifestazioni di interesse risalgono a un mese fa quando già si parlava di una probabile cessione di Zaniolo. Ora che l'addio di Nicolò sembra ancora più vicino il nome di Berardi è tornato a circolare a Trigoria e ha superato seppur di poco Guedes per il quale il Valencia continua a chiedere 40 milioni senza contropartite. L'esterno 27enne ha già comunicato al Sassuolo di voler fare il grande salto dopo anni di provincia. L'ultima annata (compresa la vittoria all'Europeo da titolare) d'altronde è da big: 15 gol e 17 assist. Ala destra, proprio come Zaniolo, e all'occorrenza seconda punta qualora Mourinho dovesse cambiare modulo. Sull'ex juventino c'era anche il Milan che ha però mollato la presa di fronte alla richiesta del Sassuolo di almeno 35 milioni. Anche in questo caso la Roma può giocare la carta dei giovani che piacciono a Carnevali come Felix e Volpato, ma pure come Carles Perez. Una soluzione di rendimento, ma di certo non da sogno per i tifosi della Roma che si aspettano di più dal mercato in caso di addio di Zaniolo. Uno alla Dybala tanto per citarne uno. Il vero colpo però potrebbe arrivare a centrocampo.