Mercato, la Roma cerca un vice Abraham: contatti tra Pinto e l’entourage di Belotti

La Roma è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Tammy Abraham per la prossima stagione. Uno dei nomi maggiormente graditi a Trigoria, è Andrea Belotti, attaccante appena svincolato dal Torino. Come riportato da Dazn, Tiago Pinto ha avuto dei contatti con entourage del classe '93 per sondare il terreno su un suo possibile trasferimento nella Capitale a parametro zero. Mourinho apprezza le qualità dell'ex granata e la priorità del ragazzo sarebbe quella di rimanere in Serie A nonostante l'offerta triennale del Monaco. Lo scorso anno per lui è stata una stagione piuttosto travagliata a causa dei tanti infortuni (20 partite saltate) con 23 presenze e appena otto gol realizzati.