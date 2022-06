Pinto vola a Milano: sirene inglesi per Veretout. Dzeko valuta un ritorno a Roma

L'estate è iniziata e insieme alle temperature cominciano a scaldarsi anche le trattative intorno alla Roma. Il gm Pinto in questi giorni sarà a Milano per dare una spinta decisa al mercato. I discorsi in entrata sono ancora incentrati su Frattesi. Beppe Riso, agente del centrocampista, ha predicato calma affermando che è presto per parlare per un ritorno alla Roma del calciatore. Le parti si incontreranno nel giro di poco per provare a trovare l'accordo definitivo sulla base di 20 milioni e due contropartite (Tripi e Felix tra i più gettonati). Per un'operazione in dirittura d'arrivo ce ne sono altre che non smettono di far parlare di sé nonostante la difficile realizzazione. I bookmakers, infatti, continuano a considerare tutt'altro che impossibile l'arrivo di Ronaldo nella Capitale. Per quanto riguarda Dybala, invece, slitta di alcuni giorni la chiusura con l'Inter e nel frattempo la Roma continua a mandare segnali alla Joya che a sua volta si è preso un po' di tempo. Intanto, sfumano due affari 'tedeschi': Gotze, accostato ai giallorossi come sostituto di Mkhiyaryan, ha firmato con l'Eintracht Francoforte mentre i media hanno smentito l'interessamento nei confronti di Kalajdzic che piaceva a Mourinho come vice-Abraham. Ruolo che era pronto a rivestire Dzeko, propostosi per un ritorno a Trigoria dopo i sondaggi con Juve e Napoli. Ritorno che difficilmente arriverà a compimento anche per la fiducia che la Roma ripone in Shomurodov. Prosegue il cammino degli OPA, arrivato a 2.959.159 richieste di adesione in totale pari al 4,7% dell'offerta che terminerà l'8 luglio.