Roma, tappa a Milano. Da Frattesi a Veretout e Guedes: agenda fitta per Pinto

Il general manager volerà in Lombardia per chiudere l'affare Frattesi, ma non solo. In agenda anche la questione cessioni con Veretout e Ibanez in lista d'uscita

Francesco Balzani

Oggi è il primo giorno di estate, e paradossalmente ancora deve iniziare il calciomercato. In realtà fa caldo da un pezzo e di voci e trattative si parla da settimane. La Roma ha ufficializzato Matic e a breve arriverà la fumata bianca per Celik, ma il lavoro di Tiago Pinto è appena all’inizio. Il general manager portoghese domani farà tappa a Milano dove si incrociano spesso maggior parte degli affari di mercato. La prima missione è chiudere col Sassuolo il discorso Frattesi. Il centrocampista aspetta solo una chiamata per correre a firmare il contratto con la Roma. Ci sono da limare le distanze col club neroverde. Pinto aumenterà di poco l’offerta, si potrebbe chiudere per una valutazione di 20 milioni comprensiva di due giovani (in pole Felix e Tripi) e dello sconto del 30% dovuto dalla vecchia clausola. Le sensazioni sono più che positive. Comprare ma anche cedere. E nella lista di Pinto ci sono molti nomi, ovviamente con costi e tariffe diverse.

Ibanez, Veretout e gli esuberi da piazzare

Un nome dal quale la Roma spera di ricavare una bella plusvalenza è Roger Ibanez. Pinto incontrerà gli agenti del difensore che dopo l’ottima Conference ha ricevuto qualche richiesta dalla Premier. La Roma lo valutano non meno di 28 milioni, e avrebbe pensato di offrirlo come contropartita anche in affari con la Liga. Ad esempio con l’Atletico per De Paul o con il Valencia (meta poco gradita) per Gonçalo Guedes che Mendes spinge verso la capitale. Una sua eventuale partenza riaprirebbe la pista Senesi ancora in bilico col Feyenoord e prendibile per la metà. Novità milanesi anche sul fronte Veretout. Il francese è tornato nel mirino del Milan dopo lo stallo per Renato Sanches. Il giocatore preferirebbe restare in Italia piuttosto che tornare in Francia dove lo corteggiano Marsiglia e Lille. Il prezzo è sempre lo stesso: 13 milioni. Ce ne vogliono meno per alleggerire lo spogliatoio della Roma di giocatori considerati esuberi. E’ il caso di Diawara (bastano 5-6 milioni, ma potrebbe finire al Valencia nell'affare Guedes) o di Carles Perez mentre El Shaarawy dovrebbe restare per l’ultima stagione. Targhetta al collo pure per Kluivert (valutato 14 milioni) e Villar (5) mentre Darboe e Volpato dovrebbero andare in prestito.

Zaniolo, il futuro da decifrare

Ormai noto a tutti, invece, il costo del cartellino di Zaniolo. I Friedkin lo valutano 60 milioni, non un euro di meno. Brutta notizia per Milan e Juve che avrebbero voluto inserire contropartite e un conguaglio non superiore ai 30. All’estero, a parte un sondaggio del Newcastle, non sembra muoversi nulla per quella cifra. Si riapre quindi uno spiraglio per il rinnovo, ma alle condizioni della Roma. Il viaggio di Pinto a Milano potrebbe aiutare anche su questo fronte visto che non è da escludere un incontro con l’agente Vigorelli. Nicolò chiede un contratto da top, la Roma pensa non sia arrivato ancora il momento. Incontro a metà strada? Possibile (ma non facile) anche se la recente intervista del giocatore non è stata gradita da tutti a Trigoria.