Mercato Roma, Diawara piace al Lecce ma c’è il nodo ingaggio

Diawara lascerà quasi sicuramente la Roma e le offerte per l'ex Napoli stanno arrivando sia dalla Liga che dalla Serie A. Secondo quanto riprotato da Il Quotidiano di Puglia il Lecce è interessato al giocatore. Il centrocampista guineano è una vecchia conoscenza di Corvino, attuale dirigente dei giallorossi, ed è un obiettivo concreto per la squadra neopromossa per quanto ci sia il nodo ingaggio. Lo stipendio di Diawara è alto (2.2 milioni di euro) e rappresenta un ostacolo per molti club.