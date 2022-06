Niente Roma per Gotze: firma con l’Eintracht Francoforte fino al 2025

Mario Gotze era stato accostato alla Roma come possibile sostituto di Mkhitaryan che si era appena promesso all'Inter. L'approdo in Italia, paese molto amato da tedesco e famiglia, ora sfuma definitivamente. Dopo il nulla di fatto con il Benfica, il campione del mondo 2014 torna in patria per indossare la maglia dell'Eintracht Francoforte con cui ha svolto e superato oggi le visite mediche e firmato un contratto fino al 2025. "Può portare i suoi punti di forza in quasi tutte le posizioni offensive - ha detto il ds Markus Krosche -, il che ci offre ancora più variabilità tattica. Ultimo ma non meno importante, porta con sé molti anni di esperienza ai massimi livelli internazionali".