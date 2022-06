Da Diawara a Villar. Quelli che… Mourinho non vuol più vedere

Tanti giocatori non rientrano più nei piani del club e che, anzi, nei piani di Mourinho e Pinto dovrebbero essere ceduti prima possibile. Perché non fanno parte del progetto e perché rappresentano un tesoretto di circa 40 milioni da reinvestire. Diawara vale circa 5 milioni, il triplo è quello che la Roma spera di incassare da Justin Kluivert, così come da Jordan Veretout scrive La Gazzetta dello Sport. Cinque o sei milioni, invece, è la cifra che la Roma spera di incassare dalla vendita di Gonzalo Villar: al Getafe ha avuto più ombre che luci, lui si sta allenando da giorni in Spagna per farsi trovare pronto, ma non da Josè Mourinho.