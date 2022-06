Mercato, dalla Germania: nessun colloquio tra Kalajdzic e la Roma

Kalajdzic è uno dei nomi più discussi del calciomercato in Europa. L'attaccante austriaco è richiesto sia in Germania che in Inghilterra. Anche Mourinho aveva messo gli occhi sul giocatore ma Bild scrive che non ci sono mai stati colloqui tra la Roma e il calciatore. Quindi è da escludere un suo arrivo in Italia, almeno per questa sessione di mercato. La richiesta dello Stoccarda è di 25 milioni di euro ma Kalajdzic ha il contratto in scadenza nel 2023 e se il club tedesco non vuole perderlo a parametro zero dovrà abbassare le pretese o trovare un accordo per il prolungamento.