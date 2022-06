Dzeko, il futuro all’Inter è in bilico. Il bosniaco pensa al ritorno a Roma

Nell’estate dei grandi ritorni (vedi Lukaku e Pogba) anche l’aria di Roma comincia a mancare a qualche ex. E’ il caso di Edin Dzeko che un anno fa di questi tempi vestiva ancora di giallorosso prima di prendere la strada per l’Inter. Ora il bosniaco rischia di diventare un esubero per lasciare spazio non solo a Lukaku ma anche all’eventuale arrivo di Dybala. L’Inter gli ha dato via libera, può partire anche a titolo gratuito. Difficilmente però Dzeko troverà chi gli paghi lo stipendio da oltre 5 milioni a stagione. Per questo Edin potrebbe abbassare le pretese e si sta proponendo soprattutto in Italia dove vorrebbe chiudere la carriera. Dopo Juve e Napoli iniziano i sussurri su un suo possibile ritorno a Trigoria. La moglie Amra lo spinge verso un ritorno alla Roma dove casa è ancora intestata alla famiglia Dzeko. L’idea è di fare il vice Abraham per una stagione. Ipotesi percorribile? La Roma in quel ruolo vuole dare fiducia a Shomurodov e in attacco ha altre idee. Difficile quindi che ci si ritrovi dopo un anno in cui Dzeko non è riuscito a vincere lo scudetto che sognava.