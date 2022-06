Roma, tutto fatto per Milanese alla Cremonese: firmato un contratto quadriennale

Si chiude definitivamente il rapporto tra Tommaso Milanese e la Roma. Secondo quanto riporta Il Tempo, il centrocampista, all'Alessandria nell'ultima stagione, ha firmato un contratto che lo legherà per quattro anni alla Cremonese. Confermato quindi il trasferimento per 750 mila euro con la clausola del 30% sulla futura rivendita a favore dei giallorossi. Il 2002 aveva esordito in prima squadra con Fonseca siglando anche il suo primo gol tra i professionisti in Europa League contro il CSKA Sofia.