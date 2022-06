Mercato Roma, Perez può restare in Italia: su di lui c’è il Sassuolo

Le strade di Roma e Sassuolo continuano a intrecciarsi, e non solo per quanto riguarda Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, ai neroverdi piace molto Carles Perez. Il centrocampista ex Barcellona è uno di quelli che non rimarrà a Trigoria per volere soprattutto di José Mourinho e dello stesso giocatore, che vorrebbe giocare di più. E quindi il Sassuolo, appunto, che avrebbe individuato nel giallorosso un nuovo acquisto da regalare ad Alessio Dionisi.