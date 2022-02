Pinto tira le somme del mercato e non blinda Zaniolo. Pellegrini torna in gruppo

Il g.m. in conferenza stampa non ha rassicurato sul futuro del numero 22. Il capitano è tornato a lavorare coi compagni mentre Friedkin continuano gli investimenti. I risultati della Roma primavera e l'arrivo di Haug nella Femminile

A poco meno di 24 ore dalla fine del mercato invernale Tiago Pinto ha partecipato alla conferenza stampa per chiarire le mosse di cui la Roma si è resa protagonista sia in entrata che in uscita. "L'ultima volta mi hanno invitato a fare le pagelle, io ho imparato che non devo farlo più perché sono stato un po' male interpretato e il titolo può essere lo stesso" ha esordito il g.m. che ha continuato: "In tutte le finestre di mercato il principale obiettivo è far diventare la squadra più forte, più equilibrata e più coesa. Con il mercato che abbiamo fatto, siamo riusciti a portare a casa due ragazzi che hanno avuto un impatto sulla squadra e abbiamo proposto progetti allettanti a calciatori che non giocavano così tanto". La rivoluzione voluta da Mourinho partirà dunque in estate mentre i Friedkincontinuano i loro investimenti nel club. Sono 25 i milioni stanziati nel mese di gennaio. Pinto ha parlato anche di rinnovi sorprendendo tutti sulla questione Zaniolo: "Nessuno può garantire la permanenza di Nicolò in giallorosso". Una frase che ha destabilizzato l'ambiente giallorosso, in particolare i tifosi che si sono riversati sui social, divisi tra chi vorrebbe trattenere il calciatore e chi sarebbe disponibile a una sua cessione a determinate condizioni. Le buone notizie arrivano dal campo. Pellegrini ha superato i test atletici ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Proverà ad esserci per il Genoa mentre sarà sicuramente recuperato per i quarti di Coppa Italia contro l'Inter. Dell'esperienza in giallorosso è tornato a parlare Mayoralche non ha avuto belle parole nei confronti dello Special one. In serata inizierà anche il 72° Festival di Sanremo a cui parteciperanno molte personalità famose del tifo giallorosso tra cui Damiano David (cantante dei Maneskin) e Sabrina Ferilli, co-conduttrice della puntata finale della Kermesse. Il mondo del calcio piange la dipartita dell'ex presidente del Palermo Zamparini.