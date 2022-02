Dai Maneskin a Blanco e la Ferilli: anche Sanremo è giallorossa

Stasera inizia il 72esimo festival della musica italiana. Diversi i personaggi dello spettacolo che tifano Roma

Tra i 25 cantanti in gara, Noemi e Blanco sono i due fedelissimi della squadra di Mourinho. La prima, nata un giorno prima dello Special One è stata anche ospite della Roma nella gara vinta 5-1 contro il CSKA Sofia in Conference League. Il secondo è l’artista del momento, migliaia di copie vendute e un tour andato sold out in pochissimi minuti. “Blanchito” nonostante sia nato vicino il Lago di Garda è un tifoso della squadra giallorossa ed è stato recentemente all’Olimpico. Tra gli esclusi che fanno il tifo per la Roma: Leo Gassman e Pierdavide Carone. L’anno scorso furono proprio i Maneskin a vincere, quest’anno tutti i favori del pronostico sono per Blanco (insieme a Mahmood) e un altro romanista potrebbe trionfare al festival.