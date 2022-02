Roma, altri 25 milioni di euro versati dai Friedkin nel mese passato

Il totale degli investimenti nel club arriva a 334,4 milioni

Nel mese passato messi altri 25 milioni di euro dai Friedkin. Sono stati effettuati ulteriori versamenti in conto finanziamento soci, che portano il totale degli investimenti nel club a 334,4 milioni. Ecco il comunicato ufficiale della Roma: “25,8 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di Romulus and Remus Investments LLC (in prosieguo “RRI”) per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (in prosieguo “NEEP”), erogati nel mese di novembre e dicembre 2021 al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo”.