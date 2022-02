Zaniolo e il futuro alla Roma, le reazioni dei tifosi alle parole di Pinto

Con la risposta in conferenza stampa sul centrocampista giallorosso, il general manager infiamma i social, divisi se scegliere tra la sua permanenza o meno

Zaniolo resta o se ne va? Dopo le parole bombe sganciate da Tiago Pinto nella conferenza stampa di fine mercato, alla domanda che si pongono i tifosi della Roma - ma anche quelli della Juventus - non è facile rispondere, se non altro perché lo stesso general manager giallorosso non ha dato certezze sul futuro del centrocampista classe '99. "Non posso garantire che resterà", ha detto. Ed è normale, quindi, che sui social e nelle radio si sia scatenato un polverone. A tutto questo ha contribuito anche la scelta di Nicolò di pubblicare una foto su Instagram con la maglia della Nazionale.

"Resta da noi", "Meglio con i nostri colori", sono i commenti dei romanisti, sicuramente non felici di quello che hanno sentito nel pomeriggio a Trigoria. "Se te ne vai mi metto a piangere fino al 2035", "Non vendete il nostro talento più puro", animano ancora il post di Zaniolo, un ritrovo di persone che ora non hanno certezze, è vero, ma almeno non vivono più nell'illusione che il numero 22 resterà per sempre. Perché, tra le tante cose che sono state dette dopo l'annuncio di Pinto, c'è anche chi ringrazia il portoghese per la franchezza con cui ha deciso di parlare della situazione che riguarda il ventiduenne.

Dall'altra parte, però, ci sono anche i tifosi della Juventus che commentano. "Ti aspettiamo", scrivono su Instagram. Su Twitter, qualche voce fuori dal coro c'è, e pensa più che altro che l'arrivo di Zaniolo significherà soltanto dire addio a Paulo Dybala.

Gente che vuole sostituire dybala per i continui problemi fisici e poi vuole Zaniolo che si è fatto già 2 crociati. La coerenza.

Quello che è certo è che ci sarà tanto da aspettare per arrivare all'epilogo della situazione, tra sogni - sì, tanti - e partite da giocare, in cui il ventiduenne potrà anche guadagnarsi un posto nella Nazionale di Roberto Mancini, magari al Mondiale in Qatar.