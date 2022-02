E’ morto Maurizio Zamparini: l’ex presidente del Palermo aveva 80 anni

L’ex patron dei rosanero era stato ricoverato un mese fa a causa di una peritonite

Lutto nel mondo del calcio, è morto all’età di 80 anni Maurizio Zamparini. L’ex proprietario del Palermo era ricoverato in ospedale da un mese in terapia intensiva a causa di una peritonite. Era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Questa notte il decesso alle 2. Nei mesi scorsi era stato colpito dalla tragedia delle morte del figlio Armando trovato senza vita nella sua abitazione di Londra. Dopo essere stato presidente del Venezia, l’imprenditore friulano acquistò il Palermo dopo una lunga trattativa con Franco Sensi. Tantissimi i campioni arrivati in Sicilia, grazie anche a Walter Sabatini: Pastore, Cavani, Toni e per ultimo Dybala. Dopo gli anni d'oro era iniziato il lento declino culminato con le vicende giudiziarie che avevano portato all'arresto dello stesso Zamparini e al fallimento della società rosanero.