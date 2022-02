Pellegrini pronto al rientro: ok i test atletici, può esserci già col Genoa

Ottime notizie per il capitano che ha risposto bene in allenamento. L'infortunio sembra alle spalle

José Mourinho può sorridere: il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, potrebbe tornare in campo già nella prossima partita dei giallorossi contro il Genoa in programma sabato 5 allo stadio Olimpico. Nei test atletici svolti stamattina, il numero sette ha risposto positivamente puntando alla convocazione per la gara contro i rossoblù, lavorando in gruppo con i suoi compagni. Sicuramente Pellegrini sarà recuperato per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter dell'8 febbraio, alle 21, a San Siro.