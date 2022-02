Primavera, Roma-Lecce 2-2: giallorossi rimontati nel secondo tempo

Sfida ai pugliesi oggi alle 11. I giallorossi sono ancora imbattuti in campionato

Alle 11 i ragazzi di Alberto De Rossi tornano in campo dopo la vittoria 0-1 contro il Cagliari. I giallorossi sono imbattuti in campionato. Oggi ha la possibilità di a +14 sull’Inter seconda in classifica. Il mister ha presentato il match ai microfoni di Roma TV+: “Ora approcciamo a quest’altra partita contro un avversario altrettanto difficile che gioca in maniera diversa, ma è sempre temibile. Le partite che abbiamo visionato hanno confermato questa qualità che c’è dentro la squadra. Non hanno tutti i punti che meriterebbero, però speriamo di non farli cominciare da domani perchè noi dobbiamo continuare nella nostra marcia”.