Mourinho: “Rispetto i Friedkin”. Positivi in 4 nella Roma. Zaniolo in dubbio

Domani nuovo sold out allo stadio Olimpico. Nove indisponibili per la gara con il Verona

Oggi hanno rilasciato delle dichiarazioni due ex giocatori della Roma. Simplicioha ricordato i suoi anni a Roma parlando di Claudio Ranieri: “"Ranieri conosce bene la piazza, aiuterebbe la squadra ad uscire da questa situazione. Lui conosce bene la piazza, come anche tanti altri romani e romanisti come Francesco Totti o Daniele De Rossi, che potrebbero aiutare la squadra a raddrizzare la situazione”. L’attaccante croato ha ricordato i suoi momenti a Trigoria: “Mi sono trovato molto bene nella Capitale. Peccato non aver giocato di più, ma è stato un anno difficile per via del Covid e di un infortunio”.