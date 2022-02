Roma-Verona, le probabili formazioni di Mourinho e Tudor

Nove assenze confermate dal tecnico e Zaniolo in forse. Domani lo Special One dovrà inventarsi la formazione

La Roma cerca il ritorno alla vittoria dopo due risultati deludenti contro Genoa (0-0) e Sassuolo (2-2). La squadra di Mourinho ospita sabato alle 18 l'Hellas Verona, distante appena 4 punti dai giallorossi che non possono permettersi di perdere altro terreno. La Champions League è sempre più complicata, ma anche l'Europa League può essere a rischio. Formazione da inventare per il tecnico portoghese, saranno 9 gli indisponibili per la gara di domani. Mourinho tornerà alla difesa 4 con Smalling e Kumbulla. A sinistra ci sarà Vina mentre a destra ballotaggio tra Karsdorp e Maitland-Niles. A centrocampo ci saranno Oliveira, Cristante e Veretout con Mkhitaryan indisponibile. In avanti tanti dubbi, Zaniolo è in forse per un problema al quadricipite. Tornerà Lorenzo Pellegrini dal 1' dietro a Felix e Abraham.