Roma, quattro giocatori positivi al Covid: salteranno la gara di domani

Altri problemi per Mourinho. Per la partita con il Verona saranno diversi gli indisponibili tra infortuni e squalifiche

Quattro nuovi positivi al Covid nella Roma. A confermarlo è la società con un comunicato: "L’AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare.Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni". In mattinata erano già uscite diverse notizie su alcuni indisponibili per la gara di domani tra cui Zaniolo, Mkhitaryan e Shomurodov.