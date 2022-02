Roma, Zaniolo non si è allenato in gruppo: a rischio la presenza contro il Verona

Nicolò sarà convocato ma con ogni probabilità si siederà in panchina

Mourinho ha annunciato in conferenza stampa nove assenze più uno Zaniolo non al meglio e da valutare. Come riportato da Sky Sport, il numero 22 non ha preso parte alla rifinitura svolta nel pomeriggio. Si è sottoposto a una sessione di lavoro molto leggero lontano dai compagni per non aggravare il problema al quadricipite. Nicolò sarà convocato ma con ogni probabilità si siederà in panchina e per la seconda partita consecutiva non farà coppia con Abraham. Al suo posto si candida Felix Afena-Gyan.