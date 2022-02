Olimpico esaurito: ancora una volta tutti con Mourinho

Con il Verona l’ennesimo pienone nonostante una squadra deludente

La sintesi di uno striscione di qualche anno fa: “Mai schiavi del risultato”è tutta, ancora una volta, nei numeri dei tifosi della Roma tra Stadio Olimpico e settori ospiti sparsi per l’Italia, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. E l’Europa, perché è impossibile dimenticare quanti romanisti (circa 400) erano a Bodo, al Circolo Polare Artico, a vedere la Roma prendere sei gol in Conference League. Ma quello è il passato. Il presente, che poi è domani, racconta di una partita in casa di sabato pomeriggio contro il Verona dove ci saranno oltre 30mila spettatori. Un nuovo sold-out, stando ai limiti attuali, in attesa che l’Olimpico torni, come tutti gli altri stadi, al 100% della capienza. Domani l’occasione per tornare alla vittoria prima di avere all’Olimpico due big match per l’Europa contro l’Atalanta di Gasperini e la Lazio di Sarri.