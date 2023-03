Mourinho riabbraccia Dybala: contro la Samp ci sarà. Pinto segue Nzola e Loftus-Cheek

La Joya è tornato oggi ad allenarsi a Trigoria e contro i blucerchiati sarà regolarmente in campo. Per l'estate si guarda in casa Spazia e Chelsea

La Roma, oltre a concentrarsi sui prossimi impegni in campionato e coppa, continua a lavorare anche in chiave mercato. Il club giallorosso è a caccia di un attaccante per la prossima stagione e Pinto ha messo gli occhi sul bomber dello Spezia Nzola. L’attaccante angolano sta disputando una stagione strepitosa condita da 14 gol e 3 assist in Serie A. Il club ligure chiede 18 milioni di euro e Pinto può giocarsi la carta Shomurodov. Oltre al reparto offensivo, si cercano rinforzi anche per il centrocampo della prossima stagione. Secondo i media inglesi, Mourinho avrebbe chiesto alla società di ingaggiare Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea aveva fatto il suo esordio con lo Special One e adesso José lo rivuole. I 'Blues' sono disposti a cederlo per sistemare i conti. Il club inglese chiede circa 25 milioni di euro.