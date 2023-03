Roma, Harry Greb visita Trigoria e incontra Mourinho: “Grazie per la stima”

L'artista che lo ha raffigurato in sella ad una vespa con la scritta "Specialone" oggi ha fatto visita al club nel centro sportivo Fulvio Bernardini portando con sé anche un regalo per il portoghese

Prima del suo arrivo lo aveva già "romanizzato" raffigurandolo in sella ad una vespa con la sciarpa della Roma, ora finalmente lo ha incontrato. Harry Greb questa mattina ha visitato il centro sportivo di Trigoria, come mostrato da lui stesso sui propri account social, riuscendo anche ad incontrare lo Special One: "Grazie a mister Mourinho e alla Roma per l'accoglienza e la stima". Queste la didascalia scelta dall'artista che ha pubblicato due scatti insieme al tecnico portoghese al quale ha regalato anche una miniatura del suo celebre murales apparso ormai quasi due anni fa in via Giovanni Branca nel rione Testaccio.