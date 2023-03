Abodi sui biglietti per i tifosi del Feyenoord: “Piena fiducia nel Viminale”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato a margine della conferenza stampa per la presentazione dei Play the Games di Special Olympics. Il tema trattato è la vendita dei biglietti per i tifosi olandesi in occasione di Roma-Feyenoord. Queste le sue parole: “Ho piena fiducia nei confronti del ministro dell’Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell’esperienza e di quello che sta succedendo un po’ in tutta Europa". Probabilmente gli hooligans del Feyenoord resteranno a casa per evitare contatti tra le due tifoserie.