Torino-Roma, problemi nell’acquisto dei biglietti. I due club lavorano alla soluzione

Nel match contro il Torino in programma sabato 8 aprile alle 18:30, i tifosi giallorossi torneranno in trasferta dopo il blocco imposto a seguito degli scontri avvenuti in autostrada con la tifoseria del Napoli. Questa mattina, in molti si sono riversati sui siti di ticketing online, in particolare Viva Ticket, per acquistare il tagliando riscontrando però molte problematiche. Il club giallorosso ha ricevuto diverse segnalazioni a riguardo e si è prontamente messo in contatto con il Torino che insieme al servizio di biglietteria sta cercando di risolvere il problema.