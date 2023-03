Roma, occhi su Nzola: possibile inserimento di Shomurodov nella trattativa

L'angolano è il principale indiziato per prendere il posto del 'Gallo' che rischia di non essere confermato per la prossima stagione

La Roma è a caccia di un attaccante per la prossima stagione e Pinto ha messo gli occhi sul bomber dello Spezia Nzola. L’attaccante angolano sta disputando una stagione strepitosa condita da 14 gol e 3 assist in Serie A. Il futuro di Belotti e Abraham è incerto scrive Calciomercato.com e il gm portoghese ha iniziato a guardarsi intorno. Il club ligure chiede 18 milioni di euro e Pinto può giocarsi la carta Shomurodov. Infatti l'ex Genoa potrebbe finire nella trattiva per il centravanti dello Spezia. È lui il principale indiziato per prendere il posto del 'Gallo' che rischia di non essere confermato per la prossima stagione.