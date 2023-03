Calciomercato Roma, Mourinho vuole Loftus-Cheek: il Chelsea lo valuta 25 milioni

Mourinho vuole rimanere alla Roma fino al 2024, ma chiede delle garanzie sul mercato. Per questo Pinto è già al lavoro per cercare di accontentare il mister. Secondo quanto riportato da Footballinsider Mou vuole Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea aveva fatto il suo esordio con lo Special One e adesso José lo rivuole. I 'Blues' sono disposti a cederlo per sistemare i conti. Il club inglese chiede circa 25 milioni di euro. Non ci sono solo i giallorossi sul calciatore. Infatti c'è anche il Milan che ha messo gli occhi sul classe 1996.