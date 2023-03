Torino-Roma, esodo giallorosso: biglietti evaporati dopo i problemi di stamattina

I romanisti torneranno a colorare i settori ospiti degli stadi di Serie A. Dopo lo stop di due mesi a seguito degli scontri in A1 con gli ultras napoletani, i tifosi giallorossi potranno andare a Torino. La sfida contro i granata è in programma sabato 8 aprile alle ore 18.30. Questa mattina in molti si sono riversati sul sito di Viva Ticket per acquistare il tagliando riscontrando però molte problematiche. I due club si sono mossi per risolvere il disservizio. Dopo poche ore i biglietti sono tornati in vendita e i tifosi della Roma li hanno polverizzati. Al momento il settore ospiti è sold out e saranno circa 1500 i sostenitori che seguiranno la squadra di Mourinho in trasferta. In serata il sito farà delle verifiche e se qualche transazione non è andata a buon fine verranno rimessi in vendita pochissimi ticket verso l'ora di pranzo di domani. Inoltre, tanti romanisti che non sono residenti nella Capitale saranno sparsi negli altri settori dello stadio Olimpico di Torino. Sarà un vero e proprio esodo.