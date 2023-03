Verso Roma-Sampdoria, giallorossi al lavoro a Trigoria: c’è Dybala

Paulo Dybala è tornato dall'Argentina ed è già a disposizione di Mourinho. Oggi si è allenato in palestra ed è pronto per la sfida di domenica contro la Sampdoria. La Joya è carico dopo la festa in Argentina e vuole caricarsi sulle spalle la squadra. Lo Special One avrà diversi assenti per il match contro i ragazzi di Stankovic. Non ci saranno per squalifica Cristante, Kumbulla, Ibanez e Mancini. La difesa a tre non si tocca e probabilmente Celik giocherà come centrale insieme a Smalling e Llorente. Davanti ballottaggio tra Abraham e Belotti. Pellegrini dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi è tornato stabilmente in gruppo.