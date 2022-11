Mourinho difende Ibanez e lancia Tahirovic. Torino su Shomurodov

Supplemento di indagine della procura per i cori antisemiti della Curva Nord. Volpato sceglie l'Italia e rinuncia al Mondiale con l'Australia

Cori antisemiti della Curva Nord, la procura indaga

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha annunciato ufficialmente l'apertura di un'inchiesta sui cori di matrice antisemita intonati dalla Curva Nord durante il derby tra Roma e Lazio. La Procura Federale effettuerà un supplemento di indagine per verificare quanto accaduto. Dopo il comunicato redatto dalla società biancoceleste, ecco la nota ufficiale della Lega Serie A. "Con questi cori non mi ritrovo, li condanno perché parto dal presupposto che qualunque forma di violenza che sia verbale o non verbale deve vedere le istituzioni lontane, distinte e distanti" - le parole di Wanda Ferro sottosegretaria al ministero dell'Interno.