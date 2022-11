Ibanez, dalla Spagna: il difensore inserito tra gli assenti illustri del Mondiale

L'ex Atalanta non andrà in Qatar e quindi partirà per la tornée in Giappone in programma dal 22 al 29 novembre

Ibanez non sta attraversando il suo miglior momento da quando è nella capitale. Domenica l'errore nel derby e ieri la doccia fredda della mancata convocazione per il Mondiale. A Roma le critiche sono state tante ma il quotidiano Marca lo inserisce nella lista degli assenti illustri alla pari di Coutinho, Renan Lodi e Roberto Firmino. In Spagna, nonostante la brutta prestazione contro la Lazio, Roger viene considerato una stella che non parteciperà al torneo. L'ex Atalanta non andrà in Qatar e quindi partirà per la tornée in Giappone in programma dal 22 al 29 novembre.