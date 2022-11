Roma, scocca l’ora di Tahirovic: chi è lo svedese che ha stregato Mourinho

“Presto ci sarà spazio per Tahirovic. E giocherà da titolare”. Queste le parole di Mourinho sul classe 2003 che a breve farà il suo esordio con la maglia della Roma. Il mister non ha specificato se domani a Reggio Emilia o domenica col Torino ma la cosa certa è che il giocatore svedese ha stregato Mou nonostante qualche problema in estate. Infatti il centrocampista deluso dalla mancata conferma in prima squadra era tornato 20 giorni in Svezia per ragionare sul futuro. Il club non aveva autorizzato il viaggio e lo ha multato. Ma Benjamin ha avuto la forza di imporsi in Primavera, dove è un titolare inamovibile, e ha stupido José. Arrivato nel 2021, Tahirovic ha scelto la Roma per Edin Dzeko. Infatti il ragazzo ha origini bosniache e la presenza del Cigno di Sarajevo ha influito sulla sua decisione.