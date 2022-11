Frattesi, innamorato ferito, cerca la rivincita contro la sua Roma

Sassuolo-Roma e un possibile ritorno di fiamma

“Frattesi è un grandissimo calciatore, il mio preferito in serie A, ma non siamo riusciti a trovare l'accordo. Sono tedesco in questo, non mi piace stare su un'operazione per un mese quando ballano 2-3 milioni di euro”. Questa la spiegazione di Tiago Pinto nella conferenza di settembre, subito dopo la chiusura del mercato. Troppi tira e molla e poca elasticità da parte del club neroverde per concludere un’operazione che andava avanti da inizio estate. “Sto bene al Sassuolo” raccontava il 23enne a “La Gazzetta dello Sport” qualche settimana fa, intenzionato, come un amante ferito, a prendersi la sua rivincita. Partirà quasi sicuramente da titolare nell’undici di Dionisi, dopo aver realizzato tre gol in sei partite casalinghe in questo campionato, mentre nella scorsa Serie A, Frattesi, si era fermato a una rete in 17 gare interne disputate. Una crescita esponenziale in solo 12 mesi. Un ruolo e dei gol che avrebbero fatto comodo, e non poco a questa Roma totalmente in crisi sia in mezzo al campo sia nel reparto offensivo. Cristante, Camara e Matic al momento non splendono di luce propria e per questo, nonostante il ritorno di Wijnaldum, non si esclude la possibilità di un ritorno di fiamma a gennaio, lavorando già da adesso ad un possibile accordo tra le due parti. S’intravede dunque la possibilità di tornare a casa: “I romani sono molto legati alla propria città. Era come vincere una sfida personale, dimostrare che si erano sbagliati nel 2017” ma per questa possibilità Davide dovrà ancora aspettare. Adesso giocherà contro la sua Roma, ferito e con la voglia di vendicarsi.