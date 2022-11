Torino, Vagnati si muove per gennaio: altri contatti per Shomurodov

Vagnati si muove per vedere se è possibile rinforzare, come riporta Tuttosport, in qualche modo anche il reparto offensivo: il goleador granata in campionato attualmente è Vlasic (ma con appena 3 gol), Sanabria ne ha messi dentro solo 2 come Miranchuk, Pellegri uno. Nessuna rete segnata fuori area, nessuna direttamente su punizione diretta.