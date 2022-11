Cori antisemiti al derby, sottosegretaria Ferro: “Le autorità prendano provvedimenti”

Wanda Ferro, sottosegretaria al ministero dell'Interno, è intervenuta ai microfoni di New Sound Level condannando i cori antisemiti che i tifosi della Lazio hanno intonato in occasione del derby contro la Roma di domenica scorsa. Sull'episodio è stata aperta anche un'inchiesta da parte della Procura su richiesta del Giudice Sportivo. "Con questi cori non mi ritrovo, li condanno perché parto dal presupposto che qualunque forma di violenza che sia verbale o non verbale deve vedere le istituzioni lontane, distinte e distanti - le parole di Wanda Ferro -. Prendere provvedimenti con le autorità competenti e prendere provvedimenti che vengano compresi soprattutto dai tanti sportivi e dai tanti tifosi che non inneggiano sicuramente alla violenza e comunque alla discriminazione".