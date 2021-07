Mou-day, lo Special One arriva e fa innamorare Roma: “Voglio vincere”

Lo Special One arriva nella capitale a bordo di un areo pilotato da Dan Friedkin. Calorosa accoglienza dei tifosi a Ciampino e a Trigoria, dove il tecnico trascorrerà i 5 giorni di quarantena. Le ultime sul mercato giallorosso

Comincia dunque la nuova era Mourinho, i cui effetti si fanno inevitabilmente sentire anche sul mercato. In attesa di muoversi in entrata, c'è da regolare i conti in uscita. Pau Lopez e Cengiz Under sono vicini al Marsiglia: per il portiere spagnolo in particolare l'accordo sembrava raggiunto, sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 13 milioni (che diveniva obbligo al raggiungimento della presenza numero 20), ma il giocatore ha chiesto tempo per riflettere, rallentando le operazioni. Sembra avvicinarsi alla chiusura anche la trattativa per Nzonzi al Benfica: il club portoghese ha infatti aumentato di un anno l'offerta di contratto, andando incontro alle esigenze espresse dal centrocampista giallorosso.