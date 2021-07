Mourinho in volo verso Roma: spunta il like di Xhaka – FOTO

Il centrocampista dell'Arsenal mette 'mi piace' alla foto che ritrae il tecnico portoghese all'aeroporto di Lisbona. Pinto a Milano per chiudere la trattativa

Manca poco più di un'ora all'arrivo di José Mourinho a Roma. Il tecnico portoghese sta sorvolando l'Europa a bordo di un jet privato pilotato da Dan Friedkin in persona, e atterrerà alle 14.40 circa a Ciampino, dove ad attenderlo è previsto un bagno di folla. Nel frattempo, spunta su Instagram l'ennesimo indizio di mercato. Granit Xhaka ha infatti messo 'mi piace' alla foto che Mou ha caricato sul suo profilo un paio d'ore fa, e che lo ritrae all'aeroporto di Lisbona in compagnia dei suoi collaboratori, pronto a partire per la nuova avventura in giallorosso. L'ennesimo segnale che testimonia la volontà del centrocampista dell'Arsenal di trasferirsi nella capitale. In queste ore Tiago Pinto è a Milano, dove sta incontrando i vertici del club londinese per chiudere la trattativa e assicurarsi il giocatore svizzero, con cui la Roma ha già un'intesa: e chissà che l'acquisto di Xhaka possa essere il vero regalo di benvenuto per Mourinho.