Roma, Dzeko via ma col cartellino gratis. I Friedkin dicono no

Il centravanti bosniaco è intenzionato a partire, ma solo a patto di poter disporre a titolo gratuito del suo tesserino. La società giallorossa non rinuncia all'idea di ricavare liquidità dalla cessione

Il futuro di Edin Dzeko sembra apparecchiarsi lontano dalla capitale: anche l'addio, però, non si prospetta tra i più semplici. Mentre infatti Tiago Pinto ha dato da giorni il compito al procuratore Lucci di trovare al centravanti una nuova sistemazione, il giocatore bosniaco pare non cedere nella richiesta alla società della cessione del cartellino a titolo gratuito. A riportarlo è Tuttosport. La possibilità non è affatto gradita ai Friedkin, che non vogliono accontentarsi del risparmio di 15 milioni lordi e che vorrebbero provare a incassare qualcosa con la vendita a titolo definitivo. La situazione resta in stand by: spetterà forse a Mourinho l'ultima parola.