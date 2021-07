Indebitamento a 303,6 milioni. E i Friedkin versano altri soldi

Immessi altri 10,2 milioni per supportare le esigenze di working capital

Nel dettaglio, a maggio, l’indebitamento finanziario netto della Roma è di 303,6 milioni di euro, quasi 12 in più rispetto al mese di aprile. I Friedkin hanno versato altri 10,2 milioni per supportare le esigenze di working capital. Non a caso, infatti, la Roma nella nota chiarisce: «L’indebitamento finanziario netto al 31 maggio 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 303,6 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 253,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e a 300,2 milioni di euro al 30 giugno 2020. L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2020, pari a 50,2 milioni di euro, è sostanzialmente determinato dai finanziamenti soci». In tema di club e sponsor a breve saranno svelate le nuove maglie New Balance e novità sono attese anche sul fronte sponsor. Per quanto i conti siano in rosso l’intenzione è di non svendere, ma anzi rilanciare, il marchio.