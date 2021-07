Pau Lopez e Under, fatta con il Marsiglia

Il club francese ha quasi chiuso per i due giallorossi

Il Marsiglia è il primo alleato della Roma in questa difficile sessione di mercato, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Pinto ieri a Milano ha incontrato Pablo Longoria, presidente del club francese, e gli agenti di Pau Lopez e Under per definire la doppia cessione del portiere spagnolo e dell'attaccante turco. Pinto spera di ricevere circa 27 milioni di euro tra dodici mesi. Il portiere in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato, che diventerà obbligo dopo un certo numero di presenze, a 15 milioni. Under in prestito secco con diritto a 12.