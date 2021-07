Mourinho sorvola Barcellona, 250 tifosi in attesa a Ciampino – LIVE – FOTO

È il giorno dello Special One. La diretta minuto per minuto del nuovo allenatore giallorosso

Valerio Salviani

È il Mourinho-Day. Oggi lo Special One sbarca a Roma e si immerge per davvero nella sua nuova avventura in giallorosso. Cinquantanove giorni dopo l'annuncio del 4 maggio, il portoghese arriva nella capitale e conosce da vicino i tifosi, che hanno aspettato quasi due mesi per incontrarlo. Forzaroma.info seguirà in diretta tutta la giornata di Mourinho, dall'arrivo a Ciampino al saluto ai tifosi previsto a Trigoria.

MOURINHO, LA DIRETTA LIVE

Ore 13:41 - Continuano ad aumentare i tifosi, ora che l'arrivo di Mourinho inizia ad avvicinarsi. A Ciampino, ad aspettarlo, sono circa in 250.

Ore 13:26 - L'aereo che porterà José Mourinho nella Capitale sta passando in questo momento su Barcellona. Tra circa un'ora dovrebbe atterrare a Roma, dove i tifosi ora sono decisamente aumentati. Ad attendere lo Special One ci sono un centinaio di giallorossi, con striscioni, sciarpe e bandiere.

Ore 13:00 - L'arrivo di Mourinho a Roma potrebbe portare un altro indizio di calciomercato. Sulla foto di Instagram pubblicata dal portoghese poco prima della partenza, è spuntato ilmi piace di Xhaka, obiettivo per il centrocampo giallorosso. Lo svizzero non ha mai nascosto la sua voglia di giocare per la Roma e per Mourinho.

Ore 12:54 - E' tutto pronto per l'arrivo di José Mourinho. Oltre che sull'aereo, dove è presente un produttore cinematografico esperto di storytelling che avrà il compito di raccontare poi l'evento, anche a Ciampino i cameraman non mancano. E le attrezzature sono più che professionali: Dan Friedkin per la presentazione dello Special One ha deciso di fare le cose in grande.

Ore 12:36 - José Mourinho, insieme ai Friedkin, è partito dall'aeroporto di Lisbona con l'aereo privato Gulfstream G650 pilotato dallo stesso Dan. L'arrivo è previsto per le 14:30 circa all'aeroporto di Ciampino.

Ore 11.30 - A Ciampino sono già arrivati i primi tifosi. Altri ce ne sono a Trigoria. I romanisti non vedono l'ora di vederlo dal vivo per la prima volta.

Ore 10.20 - Ieri è stato proprio Mourinho a ufficializzare l'arrivo nella capitale: "Chi tifo tra Belgio e Italia? Se non dico Italia domani quando arrivo a Roma mi ammazzano...".

Ore 9.30 - Lo Special One è in partenza. Direttamente da Setubal ha inviato un videomessaggio ai romanisti: "Sto per chiudere i miei bagagli. Tifosi della Roma, sto arrivando".

Ore 9.10 - Con ogni probabilità Mou dovrà rispettare cinque giorni di quarantena essendo tornato nelle ultime due settimane in Inghilterra per delle questioni personali e burocratiche. La Roma ha provato a chiedere un'esenzione all'Asl (ha il Green Pass e avrebbe motivazioni di lavoro) ma l'attenzione sulla capitale è altissima dopo l'annullamento dei biglietti per i tifosi inglesi che avrebbero dovuto vedere all'Olimpico Inghilterra-Ucraina. Senza novità positive in questo senso, Mourinho resterà a Trigoria e la presentazione slitterà a metà della prossima settimana.

Ore 8.30 - José Mourinho partirà da Lisbona con un aereo della flotta dei Friedkin - con lui ci sarà anche un produttore cinematografico esperto di storytelling - e sbarcherà intorno alle 14 all'aeroporto di Ciampino. Lì ad aspettarlo ci sarà un'auto della Roma che lo porterà a Trigoria dove dovrebbe affacciarsi per salutare i tifosi. Con ogni probabilità dovrà rispettare cinque giorni di quarantena essendo tornato nelle ultime due settimane in Inghilterra.