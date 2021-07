Mourinho, 5 giorni di quarantena a Trigoria: può lavorare con la mascherina

Il volo è partito da Lisbona, ma di recente per lavoro lo Special One è stato a Londra

José Mourinho è arrivato a Roma. Lo Special One è pronto per la sua nuova avventura nella Capitale. Il volo è partito da Lisbona, ma di recente per lavoro è stato a Londra e dovrà comunque rispettare i 5 giorni di isolamento fiduciario che trascorrerà all'interno di Trigoria. Avendo viaggiato su un volo privato e disponendo dell'European Pass per il vaccino, potrà lavorare nel centro sportivo con la mascherina, sottoponendosi a due tamponi giornalieri. La parola d'ordine sarà comunque distanziamento, evitare il più possibile luoghi chiusi e prediligere quelli all'aperto.