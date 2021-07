Pau Lopez-Marsiglia, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 13 milioni

Accordo quasi definitivo per il portiere. Poi assalto a Rui Patricio

È praticamente chiusa la trattativa tra Tiago Pinto e il Marsiglia per portare Pau Lopez al club francese. L'accordo tra i due club è a un passo con la formula del prestito con il diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Il general manager giallorosso - riporta calciomercato.com - sta cercando di inserire una clausola che prevede l'obbligo di riscatto da parte del Marsiglia al momento della presenza numero 20. Una volta ceduto Pau Lopez (e Under, che invece potrebbe partire a titolo definitivo), la Roma chiuderà per Rui Patricio.